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Контавейт победила Дулгеру и сыграет с Квитовой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Контавейт победила Дулгеру и сыграет с Квитовой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 25-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Александру Дулгеру со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Анетт трижды подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету её соперницы 11 виннеров и 27 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Контавейт поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой (8).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
30 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Александра
Дулгеру
Анетт
Контавейт
5:7 2:6
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