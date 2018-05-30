Контавейт победила Дулгеру и сыграет с Квитовой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 25-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Александру Дулгеру со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Анетт трижды подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету её соперницы 11 виннеров и 27 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Контавейт поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой (8).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».