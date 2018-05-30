Карреньо-Буста одолел Дельбониса во втором круге Открытого чемпионата Франции

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 17 минут. Пабло 6 раз подал навылет, активно выиграл 41 очко и совершил 35 невынужденные ошибки. На счету его соперника 9 эйсов, 54 виннеа и 50 неточностей.



За выход в четвёртый круг Карреньо-Буста поспорит с представителем Италии Марко Чеккинато.



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».