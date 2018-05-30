Кис победила Доулхайд и сразится с Осакой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Кэролайн Доулхайд (Q) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года 4 раза подала навылет, активно выиграла 21 очко и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 7 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Кис поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (21).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».