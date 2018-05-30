Путинцева победила Брэйди и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 23-летняя уроженка Москвы обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Путинцева обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8, исполнила 23 виннера и допустила 20 невынужденных ошибок. На счету Брэйди 3 эйса, 4 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнта и 20 виннеров.



За выход в четвёртый круг соревнований в столице Франции Путинцева поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Ван Цян (Китай).

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