Ван Цян разгромила Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции

Китайская теннисистка Ван Цян завоевала путёвку в третий круг Открытого чемпионата Франции. Она обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 6:1, 6:1.



Теннисистки провели на корте 52 минуты. Ван Цян выполнила 3 подачи навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8, выполнила 14 виннеров и допустила 12 невынужденных ошибок. На счету Мартич 1 эйс, 2 двойные ошибки, 13 виннеров и 17 невынужденных ошибок.



В третьем круге Ван Цян сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, ранее обыгравшей американку Дженнифер Брэйди.

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