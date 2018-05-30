Гоффен уверенно обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 8-й номер посева обыграл француза Корентена Муте (WC) со счётом 7:5, 6:0, 6:1.



Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты. Гоффен выполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 12, активно выиграл 33 очка и допустил 32 невынужденные ошибки. На счету Муте 3 двойные ошибки, 1 упущенный брейк-пойнт, 21 виннера и 41 невынужденная ошибка.



В третьем круге Гоффен встретится с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия, Q) – Гаэль Монфис (Франция, 32).

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