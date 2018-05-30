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Пармантье обыграла Корне и встретится с Возняцки в Париже

Пармантье обыграла Корне и встретится с Возняцки в Париже
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француженка Полин Пармантье (WC) завоевала путёвку в третий круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 обыграв в трёх сетах соотечественницу — Ализе Корне (32).

Матч длился 3 часа 4 минуты. Пармантье выполнила 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13, активно выиграла 35 очков и допустила 64 невынужденные ошибки. На счету Корне 2 двойные ошибки, 25 упущенных брейк-пойнтов, 26 виннера и 42 невынужденные ошибки.

В третьем круге Пармантье сразится с датчанкой Каролиной Возняцки (2), ранее разгромившей испанку Георгину Гарсию Перес.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
30 мая 2018 года, среда. 19:00 МСК
Ализе
Корне
Полин
Пармантье
7:6 4:6 2:6
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