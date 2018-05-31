Шаповалов уступил Мартереру во втором круге Открытого чемпионата Франции

Канадский теннисист Денис Шаповалов (24) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях уступив представителю Германии Максимильяну Мартереру со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 11 минут. Денис 6 раз подал навылет, активно выиграл 52 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 20 виннеров и 52 неточности.



За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Мартерер поспорит с победителем матча Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) — Юрген Зопп (Эстония, LL).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».