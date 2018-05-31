Гаске победил Жазири и может сыграть с Надалем в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Ришар Гаске, посеянный на "Ролан Гаррос" под 27-м номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут. Ришар 5 раз подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 34 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 25 виннеров и 42 ошибки.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Гаске поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гидо Пелья (Аргентина).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».