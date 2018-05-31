Цуренко одержала волевую победу над Вандевей на «РГ» с «баранкой» в 3-м сете

Украинка Леся Цуренко стала участницей 1/16 финала «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над американкой Коко Вандевей (15) — 3:6, 6:4, 6:0. В решающем сете американская теннисистка взяла всего восемь очков.
Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Вандевей 6 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных у Коко не было.
Следующей соперницей Цуренко станет словачка Магдалена Рыбарикова (19).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
5-й день «Ролан Гаррос». Шарапова вышла на Каролину Плишкову. LIVE
Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Павлюченкова, Квитова, Плишкова и другие.
Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня
Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».