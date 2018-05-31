Цуренко одержала волевую победу над Вандевей на «РГ» с «баранкой» в 3-м сете

Украинка Леся Цуренко стала участницей 1/16 финала «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над американкой Коко Вандевей (15) — 3:6, 6:4, 6:0. В решающем сете американская теннисистка взяла всего восемь очков.



Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Вандевей 6 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных у Коко не было.



Следующей соперницей Цуренко станет словачка Магдалена Рыбарикова (19).

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