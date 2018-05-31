Кербер обыграла Богдан и встретится с Бертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Немка Анжелика Кербер (12) уверенно выиграла свой матч второго круга «Ролан Гаррос», не отдав румынке Ане Богдан ни сета — 6:2, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Кербер ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Богдан 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
За выход в четвёртый круг второго в сезоне турнира «Большого шлема» Кербер поспорит с голландкой Кики Бертенс (18), которая в 2016 году была здесь в полуфинале.
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