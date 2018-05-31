Кар. Плишкова: Шараповой сейчас хочется много выигрывать, мне будет тяжело

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над Люси Шафаржовой во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:4, 6:1) и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой.



«Есть что-то общее с прошлым годом. Я играю не лучшим образом, но уже одержала две победы в тяжёлых матчах. Моя следующая соперница — Мария. Безусловно, это будет нелегкая игра. Мне придётся показать свой лучший теннис, в ином случае победить её будет очень тяжело. Мне кажется, что сейчас она играет очень хорошо. Я должна буду сыграть лучше, чем сегодня.



Мария — настоящая чемпионка. Конечно, она покажет хороший теннис. Она мощно бьёт, использует максимальную скорость при ударах и справа, и слева, и при подаче. При этом она может много ошибаться, делать двойные. Но у неё есть сильное оружие, и она будет его использовать. Безусловно, сейчас ей хочется много выигрывать. У неё есть много причин хотеть побеждать, так что мне будет тяжело», приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

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