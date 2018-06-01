Курье: если Надаль продолжит играть так, остановить его сможет только травма

Бывшая первая ракетка мира Джим Курье оценил шансы соперников испанца Рафаэля Надаля на то, чтобы остановить его в Париже.
«Просто невероятно, что Надаль завоевал на «Ролан Гаррос» десять титулов в эру, когда выступает так много великих чемпионов. И то, что сейчас он главный фаворит, идущий за 11-м титулом — это сумасшествие. Но кто может его остановить? Если он продолжить играть на таком же уровне, то разве что его здоровье. В этом году у него уже были травмы.
Помимо физических кондиций, я вижу лишь несколько соперников. В верхней половине сетки это разве что Хуан-Мартин дель Потро, который может немного его помучить. В нижней половине — Александр Зверев, он был близок к победе в Риме. Насчёт Доминика Тима в пятисетовом формате я не уверен.
Я считаю, что лучшие шансы у Новака Джоковича. Он уже доказывал, что может бросать Надалю вызов на грунте — но, конечно, для этого ему необходимо прибавить. С тех пор, как он победил на «Ролан Гаррос» — 2016, он не выходил на такой уровень. Но если ему это удастся, то больше всего я верю именно в него», — сказал Курье в интервью SRF.