Барти: в первом сете Серена давала мне чертовски много лёгких очков

Австралийка Эшли Барти объяснила причины перелома, произошедшего по ходу её матча второго раунда «Ролан Гаррос» с американкой Сереной Уильямс. Эшли вела со счётом 6:3, 1:0, но в итоге Серена добилась победы.
«В первом сете она давала мне чертовски много лёгких очков, много ошибалась. Но в начале второй партии, когда я повела со счётом 1:0, сделав брейк, она вцепилась в меня. В итоге всё решили несколько геймов — геймов на моей подаче. Не думаю, что я проиграла их много для такого матча», — цитирует Барти официальный сайт тура.
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