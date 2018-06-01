Шарапова: в предыдущих матчах я многое могла сделать лучше

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над хорваткой Донной Векич во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.

"В матче было много взлётов и падений. Может быть, это результат того, что мы не так хорошо знали игру друг друга. К тому же покрытие отличалось от корта Сюзанн Ленглен. На разных кортах у тебя возникают разные ощущения. Мне потребовалось время на адаптацию. Может быть, больше, чем в другие дни. Но в целом я хорошо справилась в важные моменты.

Думаю, всегда важно чувствовать, что ты прибавляешь, и остаются вещи, над которыми нужно работать. Это делает тебя сильнее. В предыдущих матчах я многое могла сделать лучше. Надеюсь, у меня это получится в предстоящих встречах.

Не думаю, что в матче с такой соперницей, как Плишкова, будет много долгих розыгрышей. Но иногда это и не то, что требуется для победы. Важно будет уделять повышенное внимание своей подаче. Мне нужно будет подавать лучше, чем я делала в последних матчах. Также нужно будет хорошо играть на приёме. Но в этом компоненте я прибавила за последние месяцы. Мне нравится испытание встречей с теннисисткой со столь сильной подачей", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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