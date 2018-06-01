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Чеккинато обыграл Карреньо-Бусту в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Чеккинато обыграл Карреньо-Бусту в третьем круге Открытого чемпионата Франции
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Итальянский теннисист Марко Чеккинато завоевал путёвку в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту (10) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Чеккинато выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 8, активно выиграл 40 очков и допустил 42 невынужденные ошибки. На счету испанца 3 эйса, 4 упущенных брейк-пойнта, 34 виннера и 34 невынужденные ошибки.

За выход в четвертьфинал итальянец, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 8) – Гаэль Монфис (32).

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 16:30 МСК
Марко
Чеккинато
Пабло
Карреньо-Буста
2:6 7:6 6:3 6:1
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