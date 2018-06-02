Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Тони Надаль: игра Надаля не подходит Гаске

Тони Надаль: игра Надаля не подходит Гаске
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Тренер и дядя первой ракетки мира Тони Надаль прокомментировал предстоящую встречу своего подопечного с французом Ришаром Гаске в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции.

«Гаске – большой игрок, и когда у него случается хороший день, он может доставить проблемы кому угодно. Игра Надаля, думаю, Ришару не подходит, однако было так не всегда. Когда они лишь начинали теннисный путь, матчи Рафы и Ришара всегда были напряжёнными. Приехав на первый «Ролан Гаррос» и увидев, что в третьем круге Рафа может встретиться с Гаске, мы посчитали такой вариант неудачным. Тем не менее Ришар в тот день не был хорош, и Рафа уверенно выиграл (6:4, 6:3, 6:2). Сегодня мы опасаемся Ришара меньше, чем тогда», – рассказывает Тони в своей колонке на сайте L'Equipe.

Счёт личных противостояний между Надалем и Гаске 15:0 в пользу испанца.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент