Тони Надаль: игра Надаля не подходит Гаске

Тренер и дядя первой ракетки мира Тони Надаль прокомментировал предстоящую встречу своего подопечного с французом Ришаром Гаске в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции.



«Гаске – большой игрок, и когда у него случается хороший день, он может доставить проблемы кому угодно. Игра Надаля, думаю, Ришару не подходит, однако было так не всегда. Когда они лишь начинали теннисный путь, матчи Рафы и Ришара всегда были напряжёнными. Приехав на первый «Ролан Гаррос» и увидев, что в третьем круге Рафа может встретиться с Гаске, мы посчитали такой вариант неудачным. Тем не менее Ришар в тот день не был хорош, и Рафа уверенно выиграл (6:4, 6:3, 6:2). Сегодня мы опасаемся Ришара меньше, чем тогда», – рассказывает Тони в своей колонке на сайте L'Equipe.



Счёт личных противостояний между Надалем и Гаске 15:0 в пользу испанца.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».