Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»

Эстонка Анетт Контавейт обыграла восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).



Матч продолжался 2 час 7 минут. На счету Контавейт пять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила один эйс, ошиблась при подаче 10 раз и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 10 имевшихся.



Эстонская теннисистка обновила свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции – до нынешнего розыгрыша она ни разу не заходила дальше второго круга.



За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 10) – Камила Джорджи (Италия).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».