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Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»

Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Эстонка Анетт Контавейт обыграла восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 час 7 минут. На счету Контавейт пять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила один эйс, ошиблась при подаче 10 раз и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 10 имевшихся.

Эстонская теннисистка обновила свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции – до нынешнего розыгрыша она ни разу не заходила дальше второго круга.

За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 10) – Камила Джорджи (Италия).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 12:10 МСК
Петра
Квитова
Анетт
Контавейт
6:7 6:7
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