Квитова: не удивлена победе Шараповой

Чешка Петра Квитова (8) прокомментировала поражение своей соотечественницы Каролины Плишковой (6) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Шестая ракетка мира уступила россиянке Марии Шараповой (28) – 2:6, 1:6.



«Победа Марии не стала для меня сюрпризом. Она отлично играет и здорово выступила в Риме. К тому же она любит «Ролан Гаррос» – в противном случае она бы не добыла две победы на этих кортах. Возможно, счёт меня немного удивил, но, думаю, Мария на правильном пути», – цитирует Квитову пресс-служба турнира.



За выход в четвертьфинал Шарапова поборется с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия, 11). Сама Квитова уступила в третьем раунде соревнований эстонке Анетт Контавейт – 6:7, 6:7.

Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может сыграть с С. Уильямс в 4-м круге «РГ»