Дель Потро оказался сильнее Рамос-Виньоласа в третьем круге «Ролан Гаррос»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив испанца Альберта Рамос-Виньоласа (31) со счётом 7:5, 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Дель Потро выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Рамос-Виньоласа 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Следующий оппонент аргентинского теннисиста определится в матче между американцем Джоном Иснером (9) и французом Пьером-Югом Эрбером.
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