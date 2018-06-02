Иснер стал последним участником 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2018

Американец Джон Иснер (9) стал последним участником 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2018, одержав победу над французом Пьером-Югом Эрбером в трёх партиях — 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (7:4). В концовке третьей партии у Эрбера был сетбол на приёме.
Матч продолжался 2 часа 26 минут. Иснер выполнил 17 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Эрбера 11 подач навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Джон поспорит с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5).
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