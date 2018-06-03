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Джокович догнал Коннорса и уступает лишь Федереру по матчам в 1/8 финала ТБШ

Джокович догнал Коннорса и уступает лишь Федереру по матчам в 1/8 финала ТБШ
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Серб Новак Джокович, выйдя в 1/8 финала «Ролан Гаррос», сравнялся с легендарным американским теннисистом Джимми Коннорсом по количеству выигранных матчей в третьем раунде турниров «Большого шлема» — теперь у обоих их по 43. Новак опередил американцев Андре Агасси и Ивана Лендла, которые по 42 раза играли в четвёртом круге «Шлемов».

Джокович и Коннорс делят второе место по этому показателю. Единоличный лидер — швейцарец Роджер Федерер, который уже 60 раз добирался до стадии 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Напомним, что Федерер пропускает «Ролан Гаррос», как и весь грунтовый сезон, и вернётся в тур сразу после завершения Открытого чемпионата Франции — на травяном турнире в Штутгарте (Германия).

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