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Чакветадзе: настало время, когда Шарапова наконец-то может победить Серену

Чакветадзе: настало время, когда Шарапова наконец-то может победить Серену
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.

«Я жду победу Марии. Думаю, сейчас настало то время, когда она наконец-то может выиграть у Серены. Уильямс играет третий турнир после рождения ребенка, поэтому физически она еще не вышла на свой пик. То же самое касается и теннисной формы — она оставляет желать лучшего. Серена постепенно набирает форму по ходу этого турнира. Она даже в пару с Винус записалась, чтобы поиграть на счёт, почувствовать соревновательный процесс. Но Маша в предыдущих встречах сыграла очень убедительно, так что стало понятно: пора побеждать Серену.

Не обидно, что они встретились так рано, потому что Уильямс потом может разыграться. Её как раз и нужно ловить в третьем-четвёртом круге. Маша может сыграть лучше. У Серены в основном всё зависит от подачи: если она не пойдёт, то в любом состоянии будут сложности. Многие говорят, что важна психология, но мы не можем отбрасывать физическую и теннисную форму — это взаимосвязанные вещи. Когда нет ни того, ни другого, будет очень сложно», — сказала Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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