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Путинцева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Стрыцову

Путинцева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Стрыцову
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Барбору Стрыцову (26) со счётом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 30 минут. Путинцева выполнила 1 подачу навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, активно выиграла 16 очков и допустила 18 невынужденных ошибок. На счету чешки 2 эйса, 2 двойные ошибки, 18 виннеров и 33 невынужденные ошибки.

За выход в полуфинал Путинцева поспорит с американкой Мэдисон Кис (13), ранее обыгравшей румынку Михаэлу Бузэрнеску (31).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 16:05 МСК
Барбора
Стрыцова
Юлия
Путинцева
4:6 3:6
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