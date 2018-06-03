Сёстры Уильямс не смогли выйти в четвертьфинал «РГ» в парном разряде

Американки Серена и Винус Уильямс (WC) завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. В третьем круге они уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 3) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 0:6.



Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Победительницы выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету американского дуэта 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал словенка и испанка поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 6) – Кики Бертенс (Нидерланды)/Юханна Ларссон (Швеция, 9).

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