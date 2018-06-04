Дэвенпорт предположила, что Касаткина может попасть на Итоговый чемпионат — 2018

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт, являющаяся послом Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, дала свой прогноз на состав участниц турнира.

«Начну с топ-игроков: Халеп и Возняцки задали тон в Мельбурне не только уровнем игры, но и своим отношением к делу. Это был один из самых прекрасных финалов за долгое время. Симона — единственная теннисистка, которая каждый год выступает в Сингапуре. Думаю, у неё хорошие шансы сделать это пятый год подряд. Но, думаю, нас также ждут и сюрпризы.

Интересно, сможет ли Серена набрать ход и удержать его по ходу сезона. Появляются и новые игроки, претендующие на выступление в Сингапуре. Такие, как Касаткина и Осака, которые так здорово сыграли в Индиан-Уэллсе", — цитирует Дэвенпорт официальный сайт тура.

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