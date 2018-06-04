Дель Потро: Надаль играет невероятно и легко обыгрывает всех соперников

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) поделился мнением о возможном матче с испанцем Рафаэлем Надалем (1) на Открытом чемпионате Франции.



«По правде говоря, я не думаю о возможном поединке с Надалем. Посмотрим, состоится ли он. Очевидно, что Рафа является фаворитом всего турнира. Он демонстрирует невероятный теннис и уверенно обыгрывает одного соперника за другим. Любому сопернику крайне тяжело выиграть у него хотя бы один сет. Впрочем, я думаю только о своём пути», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.



В четвёртом круге турнира дель Потро встретится с американцем Джоном Иснером (9).

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