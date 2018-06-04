Чилич: Фоньини всегда подшучивает над моим итальянским

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о своих взаимоотношениях с итальянцем Фабио Фоньини, с которым ему предстоит встретиться в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Я уже давно знаю Фабио. Он отличный парень, нас с ним связывают хорошие взаимоотношения, мы уже пару раз виделись здесь в Париже. Мы ходили в один и тот же итальянский ресторан, чтобы пообедать. Конечно, обедали макаронами.

Мы знакомы с 14 лет. Он всегда подшучивает надо мной, подкалывает, что я должен лучше говорить на итальянском. С первых минут знакомства с ним вы понимаете, что он – классный парень.

Фабио может отлично играть в теннис. Когда у него всё получается, обыграть его становится очень сложно. Особенно на грунте или более медленных поверхностях. Да и на харде он находит варианты, чтобы победить. В США он обыграл Рафу Надаля.

Думаю, что матч с Фоньини будет тяжёлым. Теннис – сложный вид спорта. Всегда нужно находить мотивацию на каждый матч. Тебе приходится ездить из города в город, играть на разных покрытиях. На самом деле это непросто», — цитирует Чилича Tennis World USA.

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