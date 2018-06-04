Мугуруса: знаю, что чувствуешь, когда приходится сниматься из-за травмы

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было

LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.