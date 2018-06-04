Испанка Гарбинье Мугуруса, прошедшая в четвёртом круге «Ролан Гаррос» украинку Лесю Цуренко со счётом 2:0 (отказ), прокомментировала этот матч.
«Думаю, всё произошло во втором гейме. Я видела, что после выполнения одного из ударов с ней что-то случилось, она выглядела не очень хорошо. Конечно, это совсем не здорово. Я знаю, что чувствуешь, когда приходится сниматься из-за травмы. У меня было несколько подобных случаев в начале этого года, я была вынуждена сниматься с турниров. Здесь, в четвёртом круге „Ролан Гаррос“, это ещё тяжелее.
Конечно, я очень рада, что дошла до четвертьфинала. Я люблю этот турнир, хорошо играю здесь, в том числе с сильными соперницами. Здорово, что я прошла дальше по сетке и сыграю ещё», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.
Мугуруса: знаю, что чувствуешь, когда приходится сниматься из-за травмы