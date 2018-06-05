Иснер: форхенд дель Потро можно назвать смертельным оружием

Американец Джон Иснер прокомментировал своё поражение в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Дель Потро вышел здесь в четвертьфинал впервые с 2012 года.
«У Дель Потро, бесспорно, один из лучших форхендов в мире, особенно когда он чувствует этот удар. Если он хорошо подходит к мячу и вкладывается в удар, то эффект невероятно силён. Можно сказать, что это смертельное оружие. Для тенниса очень здорово, что он здоров и снова хорошо играет», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.
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