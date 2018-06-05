Кербер: думаю, матч с Халеп вновь получится долгим

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 12-м номером, поделилась впечатлениями от победы в четвёртом круге над француженкой Каролин Гарсией со счётом 6:2, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — румынку Симону Халеп.



«Думаю, по сравнению с 2012 годом, когда я дошла до четвертьфинала, изменилось многое. Сейчас я стараюсь получать удовольствие от игры на грунте. В предыдущие годы я старалась играть слишком быстро и мощно. Теперь я более расслаблена и двигаюсь от игры к игре.



Наш предыдущий матч с Халеп получился очень долгим. Думаю, мы обе здорово играем в защите, но стараемся и в атаке действовать агрессивно. Я знаю, чего ожидать от этой встречи. Мне нужно будет захватить инициативу, стараться играть агрессивно и использовать свои шансы. Думаю, матч вновь получится долгим", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.