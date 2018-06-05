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Кербер: думаю, матч с Халеп вновь получится долгим

Кербер: думаю, матч с Халеп вновь получится долгим
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 12-м номером, поделилась впечатлениями от победы в четвёртом круге над француженкой Каролин Гарсией со счётом 6:2, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — румынку Симону Халеп.

«Думаю, по сравнению с 2012 годом, когда я дошла до четвертьфинала, изменилось многое. Сейчас я стараюсь получать удовольствие от игры на грунте. В предыдущие годы я старалась играть слишком быстро и мощно. Теперь я более расслаблена и двигаюсь от игры к игре.

Наш предыдущий матч с Халеп получился очень долгим. Думаю, мы обе здорово играем в защите, но стараемся и в атаке действовать агрессивно. Я знаю, чего ожидать от этой встречи. Мне нужно будет захватить инициативу, стараться играть агрессивно и использовать свои шансы. Думаю, матч вновь получится долгим", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

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