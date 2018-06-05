Кис обыграла Путинцеву и может сыграть с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Американка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 7:6 (7:5), 6:4.



Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Кис 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Двойных ошибок американка не допустила. Путинцева однажды ошиблась при подаче, не сумела оформить ни одного эйса и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт.



Соперницей Кис в полуфинальном матче станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 14) – Слоан Стивенс (США, 10).

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