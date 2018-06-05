Селиваненко: Касаткина смело может заносить этот «Ролан Гаррос» себе в актив

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил матч россиянки Дарьи Касаткиной с американкой Слоан Стивенс (3:6, 1:6) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Сегодня просто был не день Даши, не складывалась игра. Очень много невынужденных ошибок, а дальше одно наложилось на другое. Не надо делать каких-то выводов — бывают игры, которые складываются не в твою сторону, а бывает и наоборот.



Даша смело может заносить этот „Ролан Гаррос“ себе в актив. Победа над Возняцки говорит сама за себя. Ну а поражение от Стивенс – это повод готовиться дальше.



Дарья — игрок разноплановый, она может себя показывать на любом покрытии. У неё не существует планки, потенциал до конца не раскрыт, и от неё можно ожидать любого результата. Не удивлюсь, если она будет одерживать крупные победы уже в этом сезоне, она готова к этому», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»