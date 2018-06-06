В 2019 году в календаре WTA появится турнир в Хуахине

5 июня состоялась презентация нового турнира WTA, который состоится в Хуахине (Таиланд) в 2019 году. Соревнования пройдут с 28 января по 3 февраля, сообщает официальный сайт тура.

«Таиланд уже долгое времени не принимал крупных теннисных турниров, поэтому мы так рады объявить о появлении новых соревнований. Это прекрасная возможность для молодых игроков из Таиланда посоревноваться с топ-теннисистками со всего мира и развить свои способности.

Ранее участие в нашем выставочном турнире принимали Рафаэль Надаль, Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Каролина Возняцки и Ким Клейстерс. Они также участвовали в различных мероприятиях, которые помогли им лучше узнать местную культуру", — сказал бывший вице-премьер Таиланда Суват Липтапанлоп.

Призовой фонд турнира составит $250 тыс., а победительница получит 280 рейтинговых очков.

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