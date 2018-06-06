Тим: теперь я знаю, как нужно выступать на турнирах «Большого шлема»

Австриец Доминик Тим, победивший немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:2, 6:1, поделился впечатлениями от третьего подряд выхода в полуфинал этих соревнований.

«Нелегко было противостоять сопернику, который не мог играть на 100%. Я ожидал, что он будет уставшим. В целом я доволен тем, как сумел провести этот матч. Я вынуждал соперника много бегать и делал то, что было нужно.

За эти годы я стал сильнее. За прошедший год я вновь проделал большую работу и прибавил. Думаю, в этом сезоне я физически и психологически свежее, чем в предыдущие два года. Я знаю, как нужно выступать на турнирах «Большого шлема», чтобы пройти далеко. С опытом всё становится лучше", — цитирует Тима официальный сайт тура.

Окончен бал. Касаткина остановилась в двух шагах от финала «Ролан Гаррос» Касаткина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», Чеккинато шокировал теннисный мир, Тим положил конец геройствам Зверева.