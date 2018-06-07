Макарова: возглавить парный рейтинг WTA — это огромная честь для нас с Весниной

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина прокомментировали информацию о том, что 11 июня они возглавят парный рейтинг WTA.
«Возглавить парный рейтинг WTA — это огромная честь для нас», — цитирует Макарову официальный сайт тура.
«Мы с Екатериной добились больших успехов в паре. Мы всегда мечтали об этом моменте. Надеемся сохранить нашу отличную форму, будучи первыми ракетками мира», — сказала Веснина.
На Открытом чемпионате Франции Макарова выступала в паре со своей соотечественницей Анной Калинской, а Веснина играла вместе с Еленой Остапенко из Латвии. Оба дуэта проиграли в первом круге.
Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова.
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