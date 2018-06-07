Дель Потро обыграл Чилича и сыграет с Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) в четырёх сетах четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» оказался сильнее хорвата Марина Чилича (3) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5. Поединок начался ещё вчера, однако на тай-брейке первой партии в Париже пошёл дождь, потому встречу пришлось переносить.
Продолжительность матча составила 3 часа 53 минуты. Дель-Потро выполнил 19 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13 имевшихся. На счету Чилича 18 подач навылет, 5 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в финал Открытого чемпионата Франции Хуан-Мартин дель Потро сразится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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