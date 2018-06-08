Дель Потро рассказал о своём козыре в матче с Надалем

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил свои шансы в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля из Испании.



«Наши со Шварцманом стили сильно разнятся. Думаю, козырем Диего являются его ноги и передвижение по корту. Я же предпочитаю быстро заканчивать розыгрыши мощными ударами вне зависимости от поверхности.



Диего провёл великолепный турнир, сыграл отличный матч против Рафы. Ещё перед матчем с Рамосом я говорил, что у левши есть преимущество надо мной – такие игроки могут легко вскрывать мой бекхэнд. Тем не менее, я постараюсь сыграть с Надалем в свой лучший теннис», цитирует дель-Потро Daily Express.



Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5) состоится сегодня, 8 июня.

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