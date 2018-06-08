Крофт: Шварцман не справился с авторитетом Надаля

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт прокомментировала четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и представителем Аргентины Диего Шварцманом (11).



«Пауза явно сыграла на руку Надалю. Во время переигровки Рафа начал авторитетно диктовать свой теннис. Шварцман не справился с этим. Он вышел на корт менее уверенным и часто терял контроль над розыгрышами. Даже те розыгрыши, которые изначально складывались в его пользу, в итоге отходили испанцу из-за неуверенных действий Диего в завершении», – цитирует Крофт World Tennis USA.



За выход в финал «Ролан Гаррос» Надаль поспорит с ещё одним аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5).



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