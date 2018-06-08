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Дель Потро: до сих пор ищу болельщика, который сбил меня при подаче

Дель Потро: до сих пор ищу болельщика, который сбил меня при подаче
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (11) шутливо прокомментировал эпизод, в котором он начал конфликтовать с болельщиками во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос». При счёте 4:4 (40: А) во втором сете теннисист допустил двойную ошибку, после чего пошёл выяснять отношения со зрителями.

«Кто-то громко выкрикнул перед подачей, я сделал двойную и сильно разозлился. Я не нашёл конкретного человека, поэтому просто подошёл к той части трибуны и спросил «Кто это был?». Я до сих пор пытаюсь найти его», – передаёт слова дель Потро AP.

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции аргентинец встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Дель Потро: любой теннисист хотел бы сыграть против Надаля на ТБШ
Победы Надаля и дель Потро — в обзоре четвертьфиналов «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос (м) 2018. 1/4 финала
07 июня 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Марин
Чилич
Хуан-Мартин
дель Потро
6:7 7:5 3:6 5:7
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