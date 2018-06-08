Муратоглу: Серена пропустит две недели и сыграет на Уимблдоне

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил о сроках восстановления своей подопечной и заявил о её готовности сыграть на Уимблдоне.



«Если бы Серена продолжила играть в Париже, она наверняка бы получила разрыв мышцы. Теперь же ей понадобится лишь 15 дней на восстановление.



Думаю, игра в парном разряде на «Ролан Гаррос» стала катализатором её повреждения. Будет неправильно, если она сыграет в паре и на Уимблдоне. Мы уже всё обсудили по этому поводу, но Серена непредсказуема, и никогда не знаешь, какое решение она примет в итоге», – цитирует Муратоглу The New York Times.



На Открытом чемпионате Франции 36-летняя Серена дошла до третьего круга, где должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой. За несколько часов до начала матча Уильямс созвала пресс-конференцию, на которой сообщила о своём отказе продолжать борьбу на турнире. Причиной такого решения стала мышечная травма руки.

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