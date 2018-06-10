Крейчикова и Синякова победили на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (6) стали чемпионками «Ролан Гаррос — 2018» в женском парном разряде. В финале они обыграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию со счётом 6:3, 6:3.



Матч продолжался 1 час 6 минут. Чешки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и использовали все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету японок один эйс и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Двойных ошибок у Ходзуми и Ниномию не было.



И для Барборы, и для Катержины это первый титул на турнирах «Большого шлема». Крейчикова впервые играла в финале соревнований такого уровня, а Синякова потерпела поражение в финале US Open 2017 в паре с Люцией Градецкой.

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