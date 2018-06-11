Синякова: от победы на «Ролан Гаррос» ощущения невероятные

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции в парном разряде. В финале она в дуэте со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой обыграла японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию со счётом 6:3, 6:3. И для Барборы, и для Катержины это первый титул на турнирах «Большого шлема».

«Невероятные ощущения. Спасибо „Ролан Гаррос“ за невероятный турнир. Спасибо за поддержку, ребята! Увидимся в следующем году, когда мы будем защищать свой титул», — написали Синякова на своей странице в «Инстаграме».