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Синякова: от победы на «Ролан Гаррос» ощущения невероятные

Синякова: от победы на «Ролан Гаррос» ощущения невероятные
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции в парном разряде. В финале она в дуэте со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой обыграла японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию со счётом 6:3, 6:3. И для Барборы, и для Катержины это первый титул на турнирах «Большого шлема».

«Невероятные ощущения. Спасибо „Ролан Гаррос“ за невероятный турнир. Спасибо за поддержку, ребята! Увидимся в следующем году, когда мы будем защищать свой титул», — написали Синякова на своей странице в «Инстаграме».

Крейчикова и Синякова победили на «Ролан Гаррос» в парном разряде
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