Веснина: быть первыми в своём любимом деле — огромная честь и счастье!

Россиянка Елена Веснина, в этот понедельник впервые в карьере ставшая вместе со своей напарницей Екатериной Макаровой первой ракеткой мира в парном разряде, поделилась эмоциями в связи с этим результатом. Отметим, что теперь на счету Елены и Екатерины есть все основные достижения в парном теннисе, кроме победы на Austrlaian Open.

«Мы первые в мире! Мы долго к этому шли, мечтали с детства. Быть первыми в своём любимом деле — огромная честь и счастье! Спасибо нашей команде, тренерам, родителям, болельщикам за поддержку и веру», — написала Веснина в своём «твиттере».

Веснина и Макарова стали первыми ракетками мира в парном разряде