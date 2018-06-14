Касаткина – лучшая теннисистка в сезоне по победам над теннисистками из топ-5

Россиянка Дарья Касаткина вышла на первое место по количеству побед в сезоне над теннисистками из топ-5 мирового рейтинга. В семи матчах 21-летняя теннисистка сумела добыть 5 побед.

Касаткина выиграла все очные встречи в 2018 году с датчанкой Каролиной Возняцки (Санкт-Петербург, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос») и испанкой Гарбинье Мугурусой (Дубаи, Рим). Два поражения Дарье нанесла украинка Элина Свитолина (Дубаи, Рим).



Полностью список выглядит следующим образом:



1. Дарья Касаткина (Россия) (5-2)

2. Петра Квитова (Чехия) (3-1)

3. Слоан Стивенс (США) (2-1)

Элина Свитолина (Украина) (2-1)

Каролина Плишкова (Чехия) (2-1)

6. Карла Суарес-Наварро (Испания) (2-2)

7. Наоми Осака (Япония) (2-4)

8. Анжелика Кербер (Германия) (2-5)

9. Каролина Возняцки (Дания) (1-0)

10. Анастасия Павлюченкова (Россия) (1-0).

Касаткина выступит на турнире в Москве