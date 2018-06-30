Долгополов снялся с Уимблдона

Украинец Александр Долгополов отказался от участия в главном травяном турнире сезона Уимблдоне. Его место в основной сетке соревнований займёт «лаки-лузер».



Ранее Рублёв пропустил практически всю грунтовую часть сезона, в том числе «Ролан Гаррос». Свой последний официальный матч провёл в середине мая на Мастерсе в Риме. С середины января Александр сыграл 2 матча. В данный момент Долгополов располагается на 63-й строчке в мировом рейтинге АТР.



Ранее с Уимблдона снялись россиянин Андрей Рублёв, серб Виктор Троицки и испанец Пабло Андухар.



29 июня в Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) стартует матчем с израильтянином Дуди Селой. Швейцарец Роджер Федерер (1) встретится с сербом Душаном Лайовичем. Хорват Марин Чилич (3) сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.

Федерер сыграет с Лайовичем, Хачанов – с Феррером в первом круге Уимблдона