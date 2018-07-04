Янчук: не знаю, надо ли Шараповой продолжать карьеру в случае неудачи на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от своей соотечественницы Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

«Шарапова понимала, что может сделать очень многое, исходя из выступлений в этом году. Она очень рассчитывала выступить достойно на Уимблдоне. Если бы в первом круге ей попалась более именитая соперница, Шарапова бы сыграла лучше и выиграла. А здесь она сыграла с не очень для себя знакомой соперницей.

Играть такие матчи сложно. Дьяченко играет очень необычно, замаскированные удары, подача своеобразная. Мяч летит не сверху, как у всех, а боковым движением посылается. Шарапова заволновалась, начала совершать ошибки ненужные.

Теперь у Маши остался US Open. Там она как дома. Её будет поддерживать публика. Если она выступит и там неудачно, то не знаю, стоит ли ей вообще продолжать карьеру. Но будем оптимистами, будем верить, что она ещё воспрянет. Надежда умирает последней", — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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