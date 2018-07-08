Канадец Милош Раонич прокомментировал свою победу над австрийцем Деннисом Новаком в матче, который продолжался два дня (пятницу и субботу), а также поделился ожиданиями от встречи с американцем Маккензи Макдональдом.
«В субботу я вышел на матч с совсем другим настроем по сравнению с пятницей. Тогда я был совсем недоволен своей игрой, но за ночь и утро сделал „перезагрузку“ и заиграл лучше.
Я немного знаю Макдональда, пару раз тренировался с ним. Он хорошо играет в нынешнем году и на этом турнире одержал хорошие победы. Матч будет непростым. Он действует стабильно, рано встречает мяч. У меня будут шансы, но я должен действовать агрессивно и стараться чаще диктовать ритм, чем в начале поединка с Новаком, это точно», — приводит слова Раонича официальный сайт ATP.
Раонич: с Макдональдом я должен играть агрессивно, стараться диктовать ритм