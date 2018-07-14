Крайчек: Федерер способен выиграть 24 турнира «Большого шлема», Надаль — 20

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек рассказал, сколько турниров «Большого шлема» могут выиграть швейцарец Роджер Федерер (к настоящему моменту выиграл 20 мэйджоров), испанец Рафаэль Надаль (17) и серб Новак Джокович (12).



«Федереру по силам выиграть 23-24 турнира «Большого шлема», Надалю – 20. Что касается Джоковича, то многое будет зависеть от самого Новака. Когда он в хорошей форме, то его практически нереально обыграть. Исходя из этого, можно считать серба лучшим теннисистом всёх времен, но в течение двух последних лет Джокович был далёк от оптимальной формы. Серб может выиграть ещё четыре-пять мэйджоров, но этого не произойдёт, если Рафа и Роджер будут доминировать на корте», — сказал Крайчек в интервью Sport Klub.



Сегодня, 14 июля, Джокович и Надаль определят второго финалиста Уимблдона-2018.

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Уимблдоне