Муратоглу: Циципас выкладывается по полной программе в каждом матче

Главный тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил игру греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. 19-летний уроженец Афин на протяжении трёх лет тренировался в академии французского специалиста.



«Меня впечатляет способность Стефаноса вносить перелом в ход неудачной игры. Он борется за все мячи в каждом поединке. Конечно, иногда он проигрывает. Впрочем, Циципас может не огорчаться, поскольку всегда выкладывается на 100 процентов. Такие вещи не прослеживаются в течение каждого дня, и это здорово», — приводит слова Муратоглу официальный сайт Уимблдона.



Циципас дошёл на Уимблдоне до четвёртого круга, где уступил американцу Джону Иснеру.

Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона В воскресенье состоится финал мужского Уимблдона между Джоковичем и Андерсоном, а также финал микста с участием Азаренко.